澤連斯基美國國會視像講話 引馬丁路德金名言籲美國施援

【有線新聞】

烏克蘭總統澤連斯基透過視像向美國國會發表講話,引用馬丁路德金名言,再次促請美國在烏克蘭設禁飛區,又呼籲美國總統拜登肩負和平領袖的角色。

美國議員以掌聲和歡呼,迎接以視像形式現身國會山莊的烏克蘭總統澤連斯基。他以烏克蘭語發言,促請美國人記住珍珠港空襲、九一一襲擊等無辜民眾受襲的事件,稱烏克蘭人民每日都有相同經歷,形容是歐洲80年來未曾有過的恐怖。

澤連斯基引用美國已故民權領袖馬丁路德金的名言,再次呼籲美國支持設立人道禁飛區,或提供防空系統。

他透過英語傳譯稱︰「『我有一個夢想』——這是你們無人不曉的名言。今天我想說︰我有一個需求。我需要守衛我國上空,我需要你下決定伸出援手。道理如出一轍,一如你當初聽到『我有一個夢想』。」

澤連斯基強調,烏克蘭正在捍衛歐洲以至全世界的信念,稱勇於為本國以至全球人民,為人權、自由作戰才是強大。他又呼籲美國擴大對俄羅斯制裁,制裁所有俄羅斯議員和官員;要求所有美國企業撤出「沾滿烏克蘭鮮血」的俄羅斯市場。

他在發言期間插播片段,展示戰火對烏克蘭造成的傷亡和破壞。他提到至今有過百兒童死亡,稱若不能阻止生靈塗炭,生命毫無意義。

澤連斯基在致詞尾聲轉用英語,直接促請美國總統拜登推動和平︰「作為一國元首,我要對拜登總統說︰你是一國領袖,我希望你成為世界領袖,世界領袖等於成為和平的領袖。願榮耀歸於烏克蘭。」再次獲全場起立鼓掌。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。