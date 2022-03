專訪Pixar動畫片Turning Red配音華裔女孩姜晉安（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

剛上映的Pixar動畫片Turning Red,由住在灣區的16歲女孩姜晉安(Rosalie Chiang)擔任女主角配音,帶您一塊去認識她。

正值青春期,13歲住在加拿大的華裔少女美玲,每當她興奮或壓力過大時,就會變成一隻紅色小熊貓,這個特殊的超能力,為她的成長帶了什麼樣的變化?為美玲配音的是住在佛利蒙的16歲華裔少女姜晉安。

姜晉安說:「我的經紀人通知我試音,之後我接到電話,然後受到電郵,訂了初始配音。」

姜晉安說,從安排試音到確定腳色,到電影製作完成整整四年,光是在配音上就花了150小時,她還簽下保密條約,不能告訴親友她跟Pixar簽約,有趣的是整個配音過程,她完全沒有見過她的「母親」,韓裔演員吳珊卓(Sandra Oh)。

姜晉安說:「我從來沒有跟吳珊卓,或是其他的人一起錄音,只是個別錄音,我甚至不知道她飾演我的母親,直到電影正式宣布的前半年,我們正式與媒體見面時,她約我一起吃午餐,這是我們第一次見面。」

姜晉安從小就對演戲很感興趣,觀眾其實對她並不陌生,在本台播出的三葉鋼琴廣告,廣告中的小女孩就是姜晉安,拍廣告時她12歲。

她的母親說,其實她是反對女兒走這條路,因為太難了,而且不斷地在摸索,但是她的先生非常的愛看電影,希望有機會在螢幕上看到女兒。

蔡明叡說:「小孩子不要抹煞他的興趣,要不然他以後可能就沒這個機會去試,從小我知道說她很喜歡在台上,她是在台上不害羞的小孩,我是鋼琴老師,我可以看得出來這是個很特別的天賦,就亞洲人來說這是很難得,我就知道說她是屬於台上的人。」

過去一個月來,蔡明叡陪女兒各地參加試映會,會見媒體,她說光鮮亮麗的外表,其實非常的累,但是女兒很樂在其中,談到母女之間的關係,是否就像劇中一樣。

姜晉安說:「我母親與我跟電影很相似,美玲跟我,我們兩人都非常有主見,因為觀念不同所以經常有衝突,就像電影一樣。」

除了演戲,姜晉安還出了兩本兒童讀物,也彈一手好鋼琴,堪稱多才多藝,對於未來的目標,是否朝大螢幕前方向走,她說:「只要有任何機會在眼前,我都會接受。」

