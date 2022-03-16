專訪Pixar動畫片Turning Red配音華裔女孩姜晉安（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

剛上映的Pixar動畫片Turning Red，由住在灣區的16歲女孩姜晉安（Rosalie Chiang）擔任女主角配音，帶您一塊去認識她。

正值青春期，13歲住在加拿大的華裔少女美玲，每當她興奮或壓力過大時，就會變成一隻紅色小熊貓，這個特殊的超能力，為她的成長帶了什麼樣的變化？為美玲配音的是住在佛利蒙的16歲華裔少女姜晉安。

姜晉安說：「我的經紀人通知我試音，之後我接到電話，然後受到電郵，訂了初始配音。」

姜晉安說，從安排試音到確定腳色，到電影製作完成整整四年，光是在配音上就花了150小時，她還簽下保密條約，不能告訴親友她跟Pixar簽約，有趣的是整個配音過程，她完全沒有見過她的「母親」，韓裔演員吳珊卓（Sandra Oh）。

姜晉安說：「我從來沒有跟吳珊卓，或是其他的人一起錄音，只是個別錄音，我甚至不知道她飾演我的母親，直到電影正式宣布的前半年，我們正式與媒體見面時，她約我一起吃午餐，這是我們第一次見面。」

姜晉安從小就對演戲很感興趣，觀眾其實對她並不陌生，在本台播出的三葉鋼琴廣告，廣告中的小女孩就是姜晉安，拍廣告時她12歲。

她的母親說，其實她是反對女兒走這條路，因為太難了，而且不斷地在摸索，但是她的先生非常的愛看電影，希望有機會在螢幕上看到女兒。

蔡明叡說：「小孩子不要抹煞他的興趣，要不然他以後可能就沒這個機會去試，從小我知道說她很喜歡在台上，她是在台上不害羞的小孩，我是鋼琴老師，我可以看得出來這是個很特別的天賦，就亞洲人來說這是很難得，我就知道說她是屬於台上的人。」

過去一個月來，蔡明叡陪女兒各地參加試映會，會見媒體，她說光鮮亮麗的外表，其實非常的累，但是女兒很樂在其中，談到母女之間的關係，是否就像劇中一樣。

姜晉安說：「我母親與我跟電影很相似，美玲跟我，我們兩人都非常有主見，因為觀念不同所以經常有衝突，就像電影一樣。」

除了演戲，姜晉安還出了兩本兒童讀物，也彈一手好鋼琴，堪稱多才多藝，對於未來的目標，是否朝大螢幕前方向走，她說：「只要有任何機會在眼前，我都會接受。」

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