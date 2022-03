舊金山有教職員示威 抗議校區拖欠薪金（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

20個舊金山(三藩市)校區教育工作者週一晚留守舊金山聯合校區(SFUSD)總部,抗議校區自1月起未支付過百名老師及員工部分或全部的薪金,他們表示,校區答應訴求前不會離開。

抗議的員工表示,舊金山聯合校區自1月起,改用新系統支付員工薪金,因為電腦系統有錯誤,而導致過百名員工未能及時收取部分,甚至是全部的薪金,他們亦因此而未能支付租金、醫療費用及其他日常開支。

20名老師週一晚攜同睡袋、糧食,全晚留守於舊金山聯合校區總部內,他們揚言會一直留守,直至校區修理好系統,付清他們被拖欠多月的薪金。

校區教育總監Vincent Matthews其後到場並作出道歉,他向在場老師表示,每個校區職員都會得到他們被拖欠多月的薪金。

舊金山教師工會主席表示,她們已經等了很久,不希望繼續等下去。

教師工會主席Cassondra Curiel說︰「我們明白校區正著手補救問題,而我們最終也會得到拖欠的薪金,但問題是我們等得太久了

她要求校區於星期三前解決問題,對於教育總監作出的道歉及校區正盡力補救問題的言論,有老師就表示,道歉並不能用作交租,他們指校區不斷拖延問題,揚言過了一天又一天,校區都沒有給予一個確切答案,所以他們無限期留守於校區總部,直至校區答應他們的訴求。

