舊金山有教職員示威 抗議校區拖欠薪金（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

20個舊金山（三藩市）校區教育工作者週一晚留守舊金山聯合校區（SFUSD）總部，抗議校區自1月起未支付過百名老師及員工部分或全部的薪金，他們表示，校區答應訴求前不會離開。

抗議的員工表示，舊金山聯合校區自1月起，改用新系統支付員工薪金，因為電腦系統有錯誤，而導致過百名員工未能及時收取部分，甚至是全部的薪金，他們亦因此而未能支付租金、醫療費用及其他日常開支。

20名老師週一晚攜同睡袋、糧食，全晚留守於舊金山聯合校區總部內，他們揚言會一直留守，直至校區修理好系統，付清他們被拖欠多月的薪金。

校區教育總監Vincent Matthews其後到場並作出道歉，他向在場老師表示，每個校區職員都會得到他們被拖欠多月的薪金。

舊金山教師工會主席表示，她們已經等了很久，不希望繼續等下去。

教師工會主席Cassondra Curiel說︰「我們明白校區正著手補救問題，而我們最終也會得到拖欠的薪金，但問題是我們等得太久了

她要求校區於星期三前解決問題，對於教育總監作出的道歉及校區正盡力補救問題的言論，有老師就表示，道歉並不能用作交租，他們指校區不斷拖延問題，揚言過了一天又一天，校區都沒有給予一個確切答案，所以他們無限期留守於校區總部，直至校區答應他們的訴求。

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