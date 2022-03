俄羅斯制裁拜登及多名華府高官

【有線新聞】

俄羅斯公布反制裁黑名單,包括美國總統拜登及多名華府高官,暫時一共有13人,當中還包括拜登兒子,隨後又再宣布制裁加拿大總理杜魯多及數百名國會議員,禁止他們入境俄羅斯,預料又可能會凍結黑名單人士在當地的資產。

美國早前制裁俄羅斯總統普京及多名俄方高官後,俄羅斯公布首波反制制裁,亦包括美方的元首拜登。涉及軍事、外交及國安政策的多名高官亦榜上有名,包括國務卿布林肯、國防部長奧斯汀、國家安全顧問沙利文及中情局長伯恩斯;另外還有現時沒有公職的前國務卿希拉莉及拜登的兒子亨特。

俄羅斯外交部的聲明指,這次反制無可避免,是要應對美方極端反俄行徑,指控美方只是想維護霸權,捨棄道德去圍堵俄羅斯;但表明不排除在符合國家利益下維持官方關係,屆時再解決與黑名單人士接觸的問題;又預告近日將再公布擴大名單,可能再涵蓋美方一些反俄或煽動仇俄,並提倡制裁俄羅斯的國會議員、商人、專家及傳媒人士。

相關反制行動將與俄羅斯政府各部門協調,包括金融及銀行範疇,以保障俄方經濟及持續發展。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。