俄軍續炮轟烏克蘭首都基輔等地 據報雙方正草擬停火協議

俄軍繼續炮轟烏克蘭首都基輔等地,據了解俄烏雙方正草擬停火協議草案,當中要求基輔放棄加入北約、接受限武及保持中立地位。俄羅斯總統普京警告,西方向烏克蘭提供武器,只會延長衝突。

首都基輔有樓宇被疑似巡航導彈擊中爆炸。烏克蘭緊急部門指,一幢12層高住宅大樓遭炮轟,波及附近樓宇,這裏距離市中心僅幾公里,基輔已實施宵禁直至周四早上。

官員指俄軍又加強在西面外圍攻勢,試圖切斷首都交通要道並摧毀後勤。

多地戰火亦未停,第二大城市哈爾科夫過去一晚受猛烈炮擊後,多幢建築被毀,這個東部城市至今已有至少500平民喪生。

烏方又指,俄軍艦艇亦連夜向南部亞速海和黑海沿岸城鎮開火,尼古拉耶夫有油庫遭到轟炸。

俄羅斯出兵烏克蘭踏入第三周,總統普京在一個經濟會議發表講話,指軍事行動正按計劃進行,重申已盡力避免傷亡,他對於對話持開放態度,但西方繼續向烏克蘭提供武器,只會延續流血衝突。

面對西方制裁及外資撤離,他坦言國內通脹及失業率等問題會惡化,但重申有足夠儲備及資源應對。

