俄軍續炮轟烏克蘭首都基輔等地 據報雙方正草擬停火協議

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俄軍繼續炮轟烏克蘭首都基輔等地，據了解俄烏雙方正草擬停火協議草案，當中要求基輔放棄加入北約、接受限武及保持中立地位。俄羅斯總統普京警告，西方向烏克蘭提供武器，只會延長衝突。

首都基輔有樓宇被疑似巡航導彈擊中爆炸。烏克蘭緊急部門指，一幢12層高住宅大樓遭炮轟，波及附近樓宇，這裏距離市中心僅幾公里，基輔已實施宵禁直至周四早上。

官員指俄軍又加強在西面外圍攻勢，試圖切斷首都交通要道並摧毀後勤。

多地戰火亦未停，第二大城市哈爾科夫過去一晚受猛烈炮擊後，多幢建築被毀，這個東部城市至今已有至少500平民喪生。

烏方又指，俄軍艦艇亦連夜向南部亞速海和黑海沿岸城鎮開火，尼古拉耶夫有油庫遭到轟炸。

俄羅斯出兵烏克蘭踏入第三周，總統普京在一個經濟會議發表講話，指軍事行動正按計劃進行，重申已盡力避免傷亡，他對於對話持開放態度，但西方繼續向烏克蘭提供武器，只會延續流血衝突。

面對西方制裁及外資撤離，他坦言國內通脹及失業率等問題會惡化，但重申有足夠儲備及資源應對。

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