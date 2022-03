【KTSF】

加州州長紐森週二在Solano縣幫忙打包,將緊急救援物資送往烏克蘭。

送往烏克蘭的物資包括醫療用品,像是呼吸器,還有頭盔及防彈背心,紐森寫下感人的字條,「來自加州的愛,保持安全,更多的幫助在路上」。

紐森同時稱讚加州大公司幫助烏克蘭難民,像是Google把在波蘭的辦公室用作非政府組織,提供法律及心理服務,Airbnb提供免費臨時住所給超過十萬民難民。

日前紐森與烏克蘭駐舊金山(三藩市)總領事會面,商討如何幫助烏克蘭人民,他也簽署行政命令,指示加州的機構遵守對俄羅斯的制裁規定。

