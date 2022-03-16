聯儲局宣布加息4分1厘 今年或再加息6次

March 16, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(AP)

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定加息4分1厘，並且提示今年內有可能再加息6次，同時最快可能在下一次會議上，即5月開會時宣布開始縮減資產負債表。

聯儲局開完兩天會議後，週三決定加息4分1厘，是2018年12月以來，首次提高利率，目的是控制持續高企的通脹，聯邦短期基金利率將會加到0.25厘到0.5厘之間。

聯儲局決策小組成員提示，今年內可能有需要再加息6次，即到年底時，利率將會去到1.75厘，以便將通脹拉低到2%目標，現時個人消費開支飆升到6.1%，是40年來按年升幅最快。

聯儲局提醒說，加息之後通脹不會立即減退，局方預測，整體價格今年將會上升4.3%，遠比預期上升2.6%為高，並且希望明年的物價上漲，可以控制在2.7%，2024年通脹率控制在2.3%。

聲明指出，通脹持續升高，反映出由於疫情和能源價格飆升等壓力，導致供應和需求不平衡。

聯儲局也提到，俄烏戰事對人道和經濟造成巨大苦困，對美國經濟也造成極度不確定，短期來說，這場戰爭可能對通脹構成額外上行壓力，從而影響到經濟活動。

在今次會議上，官員也有討論縮減9萬億元資產負債表的問題，雖然週三沒有宣布行動，但聯儲局官員預期，在下次5月初的會議上，可能會宣布開始縮表。

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