聯儲局宣布加息4分1厘 今年或再加息6次

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定加息4分1厘,並且提示今年內有可能再加息6次,同時最快可能在下一次會議上,即5月開會時宣布開始縮減資產負債表。

聯儲局開完兩天會議後,週三決定加息4分1厘,是2018年12月以來,首次提高利率,目的是控制持續高企的通脹,聯邦短期基金利率將會加到0.25厘到0.5厘之間。

聯儲局決策小組成員提示,今年內可能有需要再加息6次,即到年底時,利率將會去到1.75厘,以便將通脹拉低到2%目標,現時個人消費開支飆升到6.1%,是40年來按年升幅最快。

聯儲局提醒說,加息之後通脹不會立即減退,局方預測,整體價格今年將會上升4.3%,遠比預期上升2.6%為高,並且希望明年的物價上漲,可以控制在2.7%,2024年通脹率控制在2.3%。

聲明指出,通脹持續升高,反映出由於疫情和能源價格飆升等壓力,導致供應和需求不平衡。

聯儲局也提到,俄烏戰事對人道和經濟造成巨大苦困,對美國經濟也造成極度不確定,短期來說,這場戰爭可能對通脹構成額外上行壓力,從而影響到經濟活動。

在今次會議上,官員也有討論縮減9萬億元資產負債表的問題,雖然週三沒有宣布行動,但聯儲局官員預期,在下次5月初的會議上,可能會宣布開始縮表。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。