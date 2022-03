【KTSF】

聯邦疾控中心表示,在過去15天的採樣發現,全國接近4成的排污系統,有新型冠狀病毒指數上升的趨勢。

研究指出相比起一個月前,在排污系統檢測到的新型冠狀病毒指數增加了兩倍。

雖然這數據不可以估算到社區內的確診個案數字,但可以透過監控這些數據,用來作一個參考,因為通常檢測到病毒量上升後,確診個案也會增加。

