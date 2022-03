【KTSF】

再有美國新聞機構的戰地記者在烏克蘭遇難殉職,今次是Fox新聞的資深攝影記者Pierre Zakrzewski。

Fox新聞表示,Zakrzewski所乘坐的汽車,在基輔外圍被炮火擊中喪生,同行一名記者就受傷。

此外,另一名烏克蘭女顧問亦在遇襲事件中死亡。

Zakrzewski常駐倫敦,曾為Fox報導伊拉克、阿富汗和敘利亞的衝突。

Fox讚揚Zakrzewski致力於深入報導新聞故事,也在記者圈中享有盛譽。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。