拜登下周訪歐與盟友商討俄烏局勢

美國總統拜登下周訪問歐洲,與盟友商討俄烏局勢。白宮重申,不會幫助烏克蘭設立禁飛區,或協助波蘭轉交戰機,消息指白宮最快周三宣布,向烏克蘭提供逾十億美元軍事援助。

烏克蘭總統澤連斯基在加拿大眾議院視像演講,呼籲幫助烏克蘭設立禁飛區,及對俄羅斯施加更大經濟壓力。

拜登和加拿大總理杜魯多下周都會到比利時布魯塞爾,出席北約峰會。白宮指拜登會重申,華府對北約盟友的堅定支持,他亦會出席歐盟會議,商討烏克蘭局勢,向俄羅斯施加進一步經濟制裁及人道援助等。

白宮指仍在擬定這趟歐洲之行的細節,拒絕透露拜登會否到訪波蘭,又重申不會在烏克蘭上空設立禁飛區,或協助波蘭轉交戰機。

澤連斯基稍後將透過視像向美國國會發表講話,預料會提出需要的軍事裝備清單,包括軍用無人機和通訊干擾設備等。

有美國傳媒引述政府消息指,拜登之後會宣布向烏克蘭提供逾十億美元軍事援助,包括便攜式反坦克和防空導彈等。

