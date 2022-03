紐約州亞裔婦無故被歹徒狂毆受傷（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

上週在紐約州發生毆打亞裔婦女事件,閉路電視將整個過程拍下,警方指涉案男子在打人之前,曾用種族字眼語句稱呼受害人,涉案男子正面對謀殺未遂、襲擊等控罪。

紐約州Yonkers市警方透露,疑犯是42歲Tammel Esco,案情指在上週五有人跟隨受害人進入公寓,從後襲擊受害人,毆打她超過125次或以上,然後又向她吐口水和用腳踢她,受害人是年長67歲的的亞裔婦女,因面部骨折和腦內出血重傷需住院。

警方指Esco用種族字眼稱呼受害人,他現在面對疑謀殺未遂和襲擊等控罪。

Yonkers市警察局長John Mueller說:「我無法想像有人會推斷出,這不是企圖謀殺她

警方指,Esco有不少犯罪紀錄,警方曾逮捕過他14次,其中7項是重罪。

案發現場公寓的居民說,這座公寓有無家可歸和非法活動的歷史​。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。