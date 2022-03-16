長期家居護理員為爭取加薪和更好福利舉行集會（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣的IHSS長期家居護理員舉行集會，爭取更高的薪水和更好的福利。

江麗興是長期家居護理員，做了這份工作18年。

江麗興說︰「在美國的年輕人都去做工，沒有時間照顧自己的老人家，我覺得做這份工作很好，可以幫助老人家。」

IHSS居家援助計劃是一項聯邦計劃，為年滿65歲的低收入長者，以及失明或有殘障問題的成年人和兒童，安排長期家居護理員，協助照顧長者和患者的起居飲食，令他們可以留在自己家裡。

每個縣支付家護員工的薪水都不同，目前Alameda縣長期家居護理員的時薪是16.75元，他們要求加薪至每小時20元。

說︰「我覺得我們的薪水和物價不平衡，現在什麼都貴，（你現在做多少份工作？還是一份工作？）我要很節儉，就一份工作。」

說︰「如果他們給我們多些補貼，隨物價上升而增加，我們不用這樣艱難，起碼生活好一些。」

除了要求加薪之外，代表家護員工的SEIU 2015工會還要求更好的福利。

IHSS第五區執行理事彭一玲（Elaine Peng）說︰「在Alameda縣我們需要工作80小時，一個月要工作80小時，才可以得到健康保險，但在舊金山（三藩市）工作40小時，就可以得到保險，所以我們希望為我們的家護工人爭取更好的福利、保護和保障，以及更好的工資及待遇。」

Nikki Brown-Booker是一個為家庭傭工爭取權益的全國組織其中一名領袖，她本身也接受長期家居護理服務的。

Hand In Hand 家庭傭工及僱主聯盟Brown-Booker說︰「我在此表揚照顧我的人，幫助我每天早上起床，煮食、做許多事情，讓我居住在社區之中，還可以工作，並今天到這裡，沒有他們我不可能活到今天。」

長期家居護理員工所要求的薪酬待遇，必須得到Alameda縣參議會的同意，工會正與縣參議會談判家護員工的薪酬合約。

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