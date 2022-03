長期家居護理員為爭取加薪和更好福利舉行集會（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣的IHSS長期家居護理員舉行集會,爭取更高的薪水和更好的福利。

江麗興是長期家居護理員,做了這份工作18年。

江麗興說︰「在美國的年輕人都去做工,沒有時間照顧自己的老人家,我覺得做這份工作很好,可以幫助老人家。」

IHSS居家援助計劃是一項聯邦計劃,為年滿65歲的低收入長者,以及失明或有殘障問題的成年人和兒童,安排長期家居護理員,協助照顧長者和患者的起居飲食,令他們可以留在自己家裡。

每個縣支付家護員工的薪水都不同,目前Alameda縣長期家居護理員的時薪是16.75元,他們要求加薪至每小時20元。

說︰「我覺得我們的薪水和物價不平衡,現在什麼都貴,(你現在做多少份工作?還是一份工作?)我要很節儉,就一份工作。」

說︰「如果他們給我們多些補貼,隨物價上升而增加,我們不用這樣艱難,起碼生活好一些。」

除了要求加薪之外,代表家護員工的SEIU 2015工會還要求更好的福利。

IHSS第五區執行理事彭一玲(Elaine Peng)說︰「在Alameda縣我們需要工作80小時,一個月要工作80小時,才可以得到健康保險,但在舊金山(三藩市)工作40小時,就可以得到保險,所以我們希望為我們的家護工人爭取更好的福利、保護和保障,以及更好的工資及待遇。」

Nikki Brown-Booker是一個為家庭傭工爭取權益的全國組織其中一名領袖,她本身也接受長期家居護理服務的。

Hand In Hand 家庭傭工及僱主聯盟Brown-Booker說︰「我在此表揚照顧我的人,幫助我每天早上起床,煮食、做許多事情,讓我居住在社區之中,還可以工作,並今天到這裡,沒有他們我不可能活到今天。」

長期家居護理員工所要求的薪酬待遇,必須得到Alameda縣參議會的同意,工會正與縣參議會談判家護員工的薪酬合約。

