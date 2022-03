【KTSF】

日本福島對開海面當地時間週三晚發生7.3級強烈地震,觸發當局發出海嘯警告,東京地區逾200萬住戶停電,日本東部飽受強烈震動,東京有大廈強力搖晃。

發生地震的地區位於日本北部,位處11年前發生的9級地震同一地區,當年的大地震,引發福島第一核電廠冷卻系統損毀,引發嚴重核事故,目前管理該核電廠的東京電力公司,已派員檢查核電廠有否遭受損毀。

日本地質局表示,地震於晚上11時36分發生,震源深度為海底60公里。

當局已向宮城縣和福島縣的沿海地區發出海嘯警告,這次地震暫時無傷亡報告。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。