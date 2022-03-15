美情報指烏克蘭頑強抵抗 俄軍進攻無甚進展

【KTSF 張麗月報導】

美國國防部高層官員週一透露，俄軍對烏克蘭城市的攻擊，在這幾日來面對烏克蘭頑強抵抗，而繼續無甚進展，而烏克蘭總統澤連斯基將於星期三向美國國會發表講話。

根據美國情報消息評估說，面對俄軍的進攻，烏克蘭繼續頑強抵抗，特別在首都基輔和北部城市，切爾尼戈夫的周邊地區。

美國國防部消息指，戰況膠著，俄軍幾乎毫無進展，但俄羅斯總統發言人就表示，俄國的軍事行動正按照原定計劃前進，也將會按時和全面完成。

美國官員也透露，烏克蘭部份城市被俄軍包圍，以及正面對俄軍不斷增加，使用長程炮火和導彈襲擊，自俄烏開戰以來，俄軍已經向烏克蘭目標發射超過900枚導彈，進行無差別攻擊。

美國官員承認，在週末，俄軍轟炸機從俄國領空發射幾十枚巡航導彈，攻擊烏克蘭西部的軍事訓練基地，反映出在烏克蘭設置禁飛區，不一定可以防止俄軍的空襲。

有分析指出，在烏克蘭軍在基輔外圍同俄軍靈活周旋，俄軍要攻下基輔並不容易，即使攻入市內，也要經過無比艱苦的浴血巷戰，可能需要多個星期甚至多個月，才能全面控制基輔。

目前基輔市內仍有百幾萬市民留守，聯合國說至今有280萬烏克蘭人逃到鄰國避難，當中170萬人去波蘭，他們主要是婦女與兒童。

另一方面，澤連斯基將於後天透過視像，向美國國會發表講話，只有美國國會議員可以出席，屆時也會現場串流給公眾觀看，預料澤連斯基將會要求美國提供更多援助。

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