州議會緊急通過法案 讓柏克萊加大保留原定收生人數（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州參眾兩院緊急通過法案,修改州一項環保法令,推翻加州法院最近規定柏克萊加大減少收生的裁決,令柏克萊加大這個秋季學年,可以按照原定計劃錄取新生。

加州議會週一通過兩項法案,修改加州環保質素法令,最近有柏克萊民間組織告上法庭,指控柏克萊加大增加學生人數,而沒有充份理會對附近租金和環境帶來的影響,法庭同意原告人的理據,下令柏克萊加大必須凍結學生人數,校方因此需要減少原定秋季學年錄取的新生人數,估計受影響的學生多達2千多人。

校方和家長們向州立法議會求救,結果有州議員包括丁右立迅速提出法案,修改有關的環保法令,讓所有加大有更多時間遵從環保法令,而可以保留原定錄取新生的人數。

有關的法案需要得到州長紐森簽署才生效,加州大學(UC)將於下星期通知獲得錄取在今年秋季入學的新生。

