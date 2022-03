【KTSF 吳倩妤報導】

曾奪七屆超級盃冠軍,被公認為史上最傑出的四分衛Tom Brady宣佈復出。

Brady在他的Twitter上表示,他有一些未完成的工作要做,所以將會重回坦帕灣海盜隊,這將會是Brady在NFL的第23個賽季。

44歲的Brady在2月1號宣佈退休,在他22年的職業生涯中,3次獲頒MVP最有價值球員,並創下最多達陣,和最多季後賽勝利的紀錄。

2021年,Brady帶領深陷低谷的坦帕灣海盜隊,奪得了他們自2000年以來的首個超級盃冠軍,在此之前他花了20年時間帶領新英格蘭愛國者隊,奪得六次超級盃冠軍。

