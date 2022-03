【KTSF】

聯邦參議院兩黨週二一致通過一項法案,動議美國明年起將永久實施夏令時間,無須再每年兩次轉時間。

這項名為「陽光保護」的法案由共和黨參議員Marco Rubio提出,獲參院兩黨議員的支持,但要正式實施,仍要獲得聯邦眾議院審議通過,以及總統拜登簽署。

支持法案的參議員稱,永久實施夏令時間,對公眾健康以至經濟有正面的影響,亦可降低能源耗用量。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。