【KTSF 朱慧琪報導】

戴著口罩上學兩年後,在週一開始灣區不少校區都解除口罩令,看看東灣一間學校早上的上學情況,學生的感受又是怎樣?

八年級生Olivia Ajoluny期待今日很久,她說︰「回學校不用戴口罩,感覺很酷

另一個六年級生的家長,則說她的女兒堅持要戴口罩。

六年級生的家長Dana Braidman說︰「我猜是為了感覺安全,我告訴她她很安全,那是我的重點,她很安全,這取決於她

在San Ramon Valley高中,幾乎所有學生都無戴口罩上學,大部份的灣區學校都跟隨州府,解除學校口罩令。

舊金山(三藩市)聯合校區只要求小學生要繼續戴口罩上學,直至放春假,南舊金山聯合校區課室內仍然要戴口罩,東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區仍然執行口罩令至4月15日。

