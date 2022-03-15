汽油價格高企 開車旅行如何才能省錢（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

汽油價格仍在飆升，雖然源於俄烏衝突，但預計影響還會持續一段時間，春假來臨，許多美國人開始計劃開車旅行，怎樣才能省錢呢？來聽聽專家建議的三個技巧。

目前美國汽油價格平均是每加侖4.32元，比2008年峰值的$4.11還要高，加州尤其是灣區的汽油則更貴。

石油分析主管Patrick De Haan說︰「我們處於歷史最高水平，記住08年發生的事情，人們搬出自行車，並步行到各處。」

儘管美國進口的俄羅斯石油比例不到一成，但俄羅斯是世界上最大的石油生產國之一，俄國減少供應石油會影響全球的石油價格。

De Haan說︰「美國人需要採取節油模式，並減少消費以改善情況，沒有其他辦法。」

隨著俄烏衝突的加劇，專家表示，石油價格還會上漲，來自「汽車教練報告」的專家，為您提供了三個降低油耗幫助省錢的技巧。

第一：停車時把引擎關掉，不要讓引擎一直運轉著，甚至不要暖車。

汽車專家Lauren Fix說︰「我們通常以為drive thru，只花幾美分（油錢），還是停好車走進店裡去，這樣可以最省油。」

第二：輕鬆出行，移走額外的重量，把那些沉重而暫時用不著的東西，從後車廂拿走，這些東西都需要更多的燃料。

第三：讓汽車保持良好狀態，這意味著養成檢查輪胎壓力，和保持定期保養的習慣。

Fix說︰「引擎維護不當代表某些東西運行不好，所以你無法有最佳油耗，當泵或軟管失靈，或皮帶、襯套或軸承，讓車出問題時。」

聯邦官員表示，他們正在關注沙特阿拉伯和阿聯酋，以增加產量並抵消飆升的石油價格，但為了達到這個目的，美國官員將不得不解決與兩國之間的緊張關係。

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