汽油價格高企 開車旅行如何才能省錢（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

汽油價格仍在飆升,雖然源於俄烏衝突,但預計影響還會持續一段時間,春假來臨,許多美國人開始計劃開車旅行,怎樣才能省錢呢?來聽聽專家建議的三個技巧。

目前美國汽油價格平均是每加侖4.32元,比2008年峰值的$4.11還要高,加州尤其是灣區的汽油則更貴。

石油分析主管Patrick De Haan說︰「我們處於歷史最高水平,記住08年發生的事情,人們搬出自行車,並步行到各處。」

儘管美國進口的俄羅斯石油比例不到一成,但俄羅斯是世界上最大的石油生產國之一,俄國減少供應石油會影響全球的石油價格。

De Haan說︰「美國人需要採取節油模式,並減少消費以改善情況,沒有其他辦法。」

隨著俄烏衝突的加劇,專家表示,石油價格還會上漲,來自「汽車教練報告」的專家,為您提供了三個降低油耗幫助省錢的技巧。

第一:停車時把引擎關掉,不要讓引擎一直運轉著,甚至不要暖車。

汽車專家Lauren Fix說︰「我們通常以為drive thru,只花幾美分(油錢),還是停好車走進店裡去,這樣可以最省油。」

第二:輕鬆出行,移走額外的重量,把那些沉重而暫時用不著的東西,從後車廂拿走,這些東西都需要更多的燃料。

第三:讓汽車保持良好狀態,這意味著養成檢查輪胎壓力,和保持定期保養的習慣。

Fix說︰「引擎維護不當代表某些東西運行不好,所以你無法有最佳油耗,當泵或軟管失靈,或皮帶、襯套或軸承,讓車出問題時。」

聯邦官員表示,他們正在關注沙特阿拉伯和阿聯酋,以增加產量並抵消飆升的石油價格,但為了達到這個目的,美國官員將不得不解決與兩國之間的緊張關係。

