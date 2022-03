俄軍步步進逼基輔 市長頒令宵禁稱已到危險一刻

【有線新聞】

烏俄一度暫停的第四輪談判週二繼續。烏克蘭總統澤連斯基將於首都基輔,接見在炮火下到訪的東歐三國領袖。俄軍步步進逼基輔下,市長頒布超過一天的宵禁令,形容已到了危險一刻。

基輔炮火不斷,有住宅大樓被擊中起火,家園毀於一旦。

有報道指,俄軍這天的攻勢再進一步逼近市中心。俄羅斯一直宣稱攻擊目標是針對軍事設施,發放無人機片段指攻擊了烏軍的指揮中心、防空設施、火箭發射系統及電子戰兵站等。

基輔市長傑素高宣布實施35小時宵禁,由當地周二傍晚6時開始。要有特別許可、或是為了避進防空洞才能外出,又形容基輔正面臨艱辛及危險的一刻,但在危險逼近之際,波蘭、捷克及斯洛文尼亞的總理,前往基輔聲援烏克蘭總統澤連斯基。

澤連斯基同日出席英國牽頭的遠征軍聯合部隊峰會,表示明白現時烏克蘭並非北約成員,雖然一直獲告知北約大門打開,但亦一直不得其門而入;又形容北約部分成員遭俄羅斯催眠,認為有觸發第三次世界大戰的危機。

俄羅斯則宣稱成功全面控制早前進佔的南部港口重鎮赫爾松,又發放片段指當地約200人,相隔多年才可再次紀念蘇聯紅軍解放此城市。

另一段片段則聲稱是馬里烏波爾民眾撤離的情況,當中有人指控地方政府沒援助,甚至阻止他們離開、或被當作人盾。

