灣區週一晚下雨 海灘或有大浪

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灣區週一晚會下雨，受風暴影響，沿岸海灘會出現危險的大浪。

一股從俄勒岡州南下的風暴，為灣區帶來降雨，灣區週一日間晴朗，國家氣象局預測晚上10點左右，北灣開始下雨，之後舊金山（三藩市）和東灣一帶也會下雨。

下雨的時間集中在午夜到清晨時分，大多數人都在睡覺，預測降雨量不多，北灣降雨量4分1到半吋，舊金山和東灣奧克蘭（屋崙）最多4分1吋，南灣更少，只會下微雨。

預測週末星期五晚上到星期六會有另一場風暴，降雨量會稍微多一點。

氣象學家表示，灣區到目前仍未出現所謂“三月奇蹟”的大雨，今個雨季的總降雨量仍然低於正常。

另外，週一晚抵達的風暴，會導致沿岸出現危險的大浪，氣象局對灣區的海灘發出危險警示，每組大浪之間相隔約20秒，因此看似平靜的海面其實是騙人的。

氣象局指出浪與浪之間相隔的時間越長，海浪的能量就越大，推向岸邊的時候，海浪會突然撲上海灘，令人防不勝防，可能捲走站在海灘上的人。

氣象局指出，每年加州都有人因此喪命，所以呼籲大家週末到海灘時要提高警覺，危險警示週一晚7點到週二傍晚7點生效。

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