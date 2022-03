灣區週一晚下雨 海灘或有大浪

【KTSF】

灣區週一晚會下雨,受風暴影響,沿岸海灘會出現危險的大浪。

一股從俄勒岡州南下的風暴,為灣區帶來降雨,灣區週一日間晴朗,國家氣象局預測晚上10點左右,北灣開始下雨,之後舊金山(三藩市)和東灣一帶也會下雨。

下雨的時間集中在午夜到清晨時分,大多數人都在睡覺,預測降雨量不多,北灣降雨量4分1到半吋,舊金山和東灣奧克蘭(屋崙)最多4分1吋,南灣更少,只會下微雨。

預測週末星期五晚上到星期六會有另一場風暴,降雨量會稍微多一點。

氣象學家表示,灣區到目前仍未出現所謂“三月奇蹟”的大雨,今個雨季的總降雨量仍然低於正常。

另外,週一晚抵達的風暴,會導致沿岸出現危險的大浪,氣象局對灣區的海灘發出危險警示,每組大浪之間相隔約20秒,因此看似平靜的海面其實是騙人的。

氣象局指出浪與浪之間相隔的時間越長,海浪的能量就越大,推向岸邊的時候,海浪會突然撲上海灘,令人防不勝防,可能捲走站在海灘上的人。

氣象局指出,每年加州都有人因此喪命,所以呼籲大家週末到海灘時要提高警覺,危險警示週一晚7點到週二傍晚7點生效。

