【KTSF】

南灣Mountain View一間CVS被搶,警方公布閉路電視定格照,呼籲民眾提供線索。

事發在上星期四10日晚上7點左右,地點是1700路段Miramonte Avenue的CVS。

根據Mountain View警方,兩名男子從藥房的櫃台跳進去,逼櫃台人員打開保險櫃,然後偷走裡面所有的東西,隨後逃離現場。

被偷的大部分都是藥物,但警方沒有透露是哪些藥。

嫌犯是非洲裔,年齡介於18到30歲,中等身材。

警方表示,如果有嫌犯線索,請跟Mountain View警方聯絡。

