Hillsborough入屋爆竊案上升 疑南美犯罪集團所為（視頻）

中半島San Mateo縣Hillsborough周末發生一宗入屋爆竊案,賊人連泊在車房的車都偷走,警方指過去四個月,市內的入屋爆竊案上升,警方懷疑是南美犯罪集團成員來灣區犯案。

警方指,案發於3月11日至3月12日凌晨之間,事發地點為Hillsborough的Eugenia Way夾Butternut Drive。

從閉路電視畫面可見,一名疑犯走近前門示察周圍情況,其後更多疑犯幫忙將受害人的財物搬上一輛接應的車輛,警方指受害人車庫內的多用途車亦被偷走,但星期日探員已尋回失車,並蒐集車上的證據。

警方又指,相信疑犯與區內其它爆竊案有關,現正與其他部門,包括南加州執法部門及聯邦人員就案件展開調查。

警方相信一些南美犯罪偷竊集團,安排成員輪流以合法途徑入境美國,逗留幾個禮拜就離開。

警方首次調查相關集團是於2018年Hillsborough發生的同類案件,疑犯會坐名貴的車到目標地點,融入附近社區。

居民Matt指近期晚上看見警車多了,Matt說︰「因為我十分年輕,及開一輛黑色的廂形車,人們都變得更警惕,近日有一個女人就將我停下,她以為我是一個小偷,又問我在這裡做甚麼。」

本月初於Country Club Drive夾Hillsborough Boulevard,就有閉路電視影到4個人,將一個保險箱抬上一輛深色的SUV多用途車上。

警方指保險箱內的信用卡,其後於洛杉磯縣及Modesto都曾被人使用過,警方又指過往調查類似案件時,證據都指向相同地區。

Burlingame居民Joana表示,有不少朋友都住在Hillsborough,他們都擔心會有人入屋爆竊。

Joana說︰「雖然我感覺十分安全,但我都會有點擔心,這些事件提醒了我要鎖好門窗,並且安裝閉路電視。」

