歐盟及英國再加強對俄制裁 禁出口奢侈品、制裁高官

歐盟及英國再加強對俄制裁,包括制裁多名俄羅斯高官等370多人及實體,又禁止對俄出口奢侈品,及加徵伏特加關稅。克里姆林宮承認經濟受打擊,但形容困境同時是發展機遇。

俄羅斯揮軍烏克蘭至今,英國已制裁過千俄羅斯和白俄實體,最新一輪再多數百個俄羅斯公民和實體受制裁,涉及共1000億英鎊資產,包括俄羅斯防長紹伊古、克里姆林宮發言人佩斯科夫、外交部發言人扎哈羅娃,國家安全委員會副主席梅德韋傑夫等。

英國外交大臣卓慧思形容是打擊俄羅斯總統普京親信,以及散播不實資訊的外宣人士。

英國同日亦將對多項俄羅斯商品徵收的關稅提高35個百分點,受影響商品包括伏特加、金屬、肥料等。同時禁止對俄羅斯出口英國汽車,高價時裝、藝術品等。

歐盟同日亦公布第四輪制裁措施,禁止對俄出口價值超過300歐元、即約2600港元的奢侈品,包括香檳、手袋、時裝、珠寶等;亦禁止出口價值43萬港元以上的汽車、船或飛機。另外會限制進口俄羅斯鋼鐵產品,並取消俄羅斯的最惠國待遇。歐盟、美國、日本同日均進一步擴大針對俄羅斯公民和實體的制裁名單。

中國外長王毅則重申,中方反對以制裁解決問題,指中國並非當事國,表明不希望中國受到制裁影響,稱中方有權利維護自身權益。而英國首相約翰透過發言人,呼籲中國協助施壓促使普京撤軍。

