聖荷西Eastridge購物中心一家珠寶店,週一中午遭到一群武裝匪徒的搶劫。

珠寶店的人員透露,一共有九人,全部是男性,手持錘子闖進店裡,當中有人把職員推倒在地上,並按著他們直到同夥得手。

匪徒把珠寶箱砸開,把價值數萬元的珠寶商品放進口袋裡,然後逃離現場。

警方目前沒有嫌犯的信息,也沒有其他信息可以分享。

