Pfizer藥廠指可能要打第四針新冠疫苗 奧巴馬確診

【KTSF 朱慧琪報導】

前總統奧巴馬宣佈確診，他表示慶幸有打疫苗及加強針，消息指，大家有可能要打第四針，另外，5歲以下幼童的疫苗接種可能在5月可以開打。

Pfizer藥廠行政總裁Albert Bourla表示，大家有可能需要打另一劑加強針。

Bourla說︰「來自第三針保護力是足夠的，對防範重症住院和死亡，但是不足以免於感染新型肺炎，而且保護力不持久。」

如果你有小孩就要留意了，Pfizer藥廠希望在這秋季開學前，為小孩提供治療新型肺炎的抗病毒藥物Paxlovid，目前Paxlovid只批准用於12歲或以上有嚴重風險的患者身上，另外5歲以下的幼童，可能5月有針打。

Bourla說︰「有可能在5月開打，他們會用最快速度審查疫苗，同時間廠房會準備好。」

與此同時，奧巴馬於週日宣佈自己確診，他有輕微病徵，他與他妻子慶幸有打疫苗及加強針，他妻子的檢測呈陰性，奧巴馬最後提醒即使新症下降，都要去打疫苗。

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