Pfizer藥廠指可能要打第四針新冠疫苗 奧巴馬確診

前總統奧巴馬宣佈確診,他表示慶幸有打疫苗及加強針,消息指,大家有可能要打第四針,另外,5歲以下幼童的疫苗接種可能在5月可以開打。

Pfizer藥廠行政總裁Albert Bourla表示,大家有可能需要打另一劑加強針。

Bourla說︰「來自第三針保護力是足夠的,對防範重症住院和死亡,但是不足以免於感染新型肺炎,而且保護力不持久。」

如果你有小孩就要留意了,Pfizer藥廠希望在這秋季開學前,為小孩提供治療新型肺炎的抗病毒藥物Paxlovid,目前Paxlovid只批准用於12歲或以上有嚴重風險的患者身上,另外5歲以下的幼童,可能5月有針打。

Bourla說︰「有可能在5月開打,他們會用最快速度審查疫苗,同時間廠房會準備好。」

與此同時,奧巴馬於週日宣佈自己確診,他有輕微病徵,他與他妻子慶幸有打疫苗及加強針,他妻子的檢測呈陰性,奧巴馬最後提醒即使新症下降,都要去打疫苗。

