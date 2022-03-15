俄指美國在烏克蘭進行生物軍事活動 中國支持指控

March 15, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

中國再次支持俄羅斯的指控，說美國在烏克蘭進行生物軍事活動，並且要求美國清楚交代，美國上週已經加以駁斥，並指中國與俄國合力製造謠言。

俄羅斯駐聯合國大使上星期在聯合國安理會會議上指出，俄國國防部掌握文件顯示，烏克蘭最少有30座生物實驗室，從事非常危險牽涉病毒病原體的生物實驗研究。

對此中國外交部發言人趙立堅在例行新聞發布會上指出，根據目前公開披露的消息顯示，烏克蘭境內數十座生物軍事實驗室，是按照美國國防部命令去做，美國對這些生物軍事活動投入了超過兩億美元資助，美國有關研究目的是為致命病毒病原體的隱蔽傳播建立機制。

趙立堅要求美國清楚交代有關指控，不要只是說「虛假訊息」作為藉口就算數。

趙立堅說︰「根據美方2021年底向，《禁止生物武器公約》締約國大會提交的文件，美方在烏克蘭有26處實驗室等合作設施，我們不禁要問：美方到底有沒有派人？具體的活動範圍到底是甚麼？到底有多少個合作設施？公共衛生領域，有甚麼敏感信息不得公開？」

消息指出，烏克蘭的確有生物實驗室網絡，是由美國資助和研究，但這些實驗室是由烏克蘭擁有和運作，目的是減低致命病毒爆發的可能性，不論病毒是天然或人造。

美國指出，對這一切的活動外界都可以查證，美國指責中國與俄國合作製造謠言，美國認為俄國此舉是為俄軍可能在烏克蘭使用化學武器而安排的「假旗」行動藉口。

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