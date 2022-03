俄軍續進迫基輔 戰事至今1300烏軍陣亡

【有線新聞】

俄軍向烏克蘭首都基輔步步進迫,繼續圍攻和轟炸多個城市。烏克蘭總統澤連斯基強調,除非基輔被夷為平地,否則俄軍休想奪取,他指戰事已造成1300名士兵陣亡,提議烏俄代表於以色列談判,呼籲西方參與。

俄軍繼續向烏克蘭首都基輔進迫,西南面的瓦西里基夫空軍基地被俄軍導彈攻擊,跑道、油庫被毀,彈藥庫爆炸。俄軍又空襲基輔東面羅瓦里的雷達探測中心,並警告西方向烏克蘭運送武器的車隊都是軍事目標。

首都北面城鎮的平民,繼續逃離戰火。烏克蘭指控俄軍在東面村落向平民車隊開火,造成7名婦孺喪生。英國國防部評估,原本在基輔西北面的俄軍節節進迫,距離基輔市中心僅25公里,準備圍攻。

烏克蘭總統澤連斯基強調,人民的頑強抵抗會記入史冊,他表示:「他們(俄軍)先得地毯式轟炸,抹去整個地區的歷史記憶、基輔羅斯的歷史、歐洲的歷史,才能夠進佔基輔。」澤連斯基公布,戰事逾半個月至今,有1300名士兵陣亡。

除了基輔,北部的哈爾科夫、蘇梅、南部馬里烏波爾等城市也被俄軍包圍和轟炸,烏東小鎮沃爾諾瓦哈更完全被摧毀。馬里烏波爾一間有80多人避難的清真寺遭俄軍空襲。

另一個南部城市梅利托波爾,民選市長費多里夫日前在市政府被士兵強行帶走,仍下落不明,當地二千名民眾湧向被俄軍佔領的市政廳外抗議,要求釋放市長。

當地傳媒報道,俄軍隨即安插一名親俄的前市議會議員作為「新市長」,她聲稱成立管治委員會又要求民眾不要參與「極端行動」。

至於被俄軍進佔的南部主要城市赫爾松,當地市議員指,俄軍計劃舉辦「假公投」,試圖將赫爾松從烏克蘭分裂出去,呼籲其他人不要參與,不要成為叛國者。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。