俄軍續進迫基輔 戰事至今1300烏軍陣亡

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俄軍向烏克蘭首都基輔步步進迫，繼續圍攻和轟炸多個城市。烏克蘭總統澤連斯基強調，除非基輔被夷為平地，否則俄軍休想奪取，他指戰事已造成1300名士兵陣亡，提議烏俄代表於以色列談判，呼籲西方參與。

俄軍繼續向烏克蘭首都基輔進迫，西南面的瓦西里基夫空軍基地被俄軍導彈攻擊，跑道、油庫被毀，彈藥庫爆炸。俄軍又空襲基輔東面羅瓦里的雷達探測中心，並警告西方向烏克蘭運送武器的車隊都是軍事目標。

首都北面城鎮的平民，繼續逃離戰火。烏克蘭指控俄軍在東面村落向平民車隊開火，造成7名婦孺喪生。英國國防部評估，原本在基輔西北面的俄軍節節進迫，距離基輔市中心僅25公里，準備圍攻。

烏克蘭總統澤連斯基強調，人民的頑強抵抗會記入史冊，他表示：「他們（俄軍）先得地毯式轟炸，抹去整個地區的歷史記憶、基輔羅斯的歷史、歐洲的歷史，才能夠進佔基輔。」澤連斯基公布，戰事逾半個月至今，有1300名士兵陣亡。

除了基輔，北部的哈爾科夫、蘇梅、南部馬里烏波爾等城市也被俄軍包圍和轟炸，烏東小鎮沃爾諾瓦哈更完全被摧毀。馬里烏波爾一間有80多人避難的清真寺遭俄軍空襲。

另一個南部城市梅利托波爾，民選市長費多里夫日前在市政府被士兵強行帶走，仍下落不明，當地二千名民眾湧向被俄軍佔領的市政廳外抗議，要求釋放市長。

當地傳媒報道，俄軍隨即安插一名親俄的前市議會議員作為「新市長」，她聲稱成立管治委員會又要求民眾不要參與「極端行動」。

至於被俄軍進佔的南部主要城市赫爾松，當地市議員指，俄軍計劃舉辦「假公投」，試圖將赫爾松從烏克蘭分裂出去，呼籲其他人不要參與，不要成為叛國者。

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