烏克蘭西部國際軍事基地受襲 35死逾130傷

俄軍對烏克蘭的攻勢繼續向西蔓延,轟炸接近波蘭的國際軍事設施,造成35死、逾130人傷。美國國家安全顧問沙利文警告,一旦俄軍攻擊波及北約領土,美國和北約盟友會全力回應。

位於西部大城市利沃夫附近的國際維和安全中心,經歷一晚轟炸後遍地瓦礫,地面被炸出大坑。地方官員指俄軍發射至少30枚導彈,其時有外籍教官身處設施內。烏克蘭防長直指空襲是接近歐盟、北約邊界的恐襲,再次呼籲西方設立禁飛區。

這次相信是俄羅斯出兵以來,最深入烏克蘭西部的攻擊目標。距離波蘭邊境只有20多公里的這個基地,曾舉行北約聯合軍演。而波蘭亦是西方向烏克蘭提供軍事援助的關鍵要道。俄羅斯日前曾警告,西方向烏克蘭運送武器的車隊,會成為俄軍目標。

在南部,黑海城鎮尼古拉耶夫亦受猛烈炮轟,多人喪生。英國情報估計,由克里米亞推進的俄軍打算繞過當地,向西進攻港口重鎮敖德薩。當地民眾製作大量汽油彈,準備迎接俄軍來犯。

南部繼梅利托波爾市長被擄走後,以北的第聶伯羅魯德內市長亦被人擄走。總統澤連斯基指,俄軍進佔赫爾松市後,打算勒索、賄賂地方官員,並建立「偽共和國」。

國內多地炮火未停,烏克蘭繼續推動對俄談判。澤連斯基的幕僚透露,談判代表已成立工作小組,持續與俄羅斯舉行視像對話。並與以色列和土耳其合作,斡旋烏俄談判的地點和框架,相信雙方短期內可以會面。

