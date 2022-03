【KTSF 游瑋珊報導】

Trader Joe’s超市回收一款沙律,裡面的沙律醬可能含有塑膠硬塊。

Trader Joe’s超市正回收這款Crunchy Slaw沙律,裏面有雞肉、香酥麵條及花生沙律醬。

該沙律已運到在加州、阿利桑那、內華達、新墨西哥及猶他州的店面,有效日期介於3月9號到12號之間。

由於沙律醬裏可能含有塑膠硬塊,Trader Joe’s建議消費者丟掉,或是拿回商店退款。

目前並沒有消費者因此受傷的報告。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。