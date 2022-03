舊金山取消公共室內場所出示疫苗證明規定（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)週五起取消出示疫苗證明的規定,客人光顧餐廳、酒吧或健身室時,毋須再出示接種新型肺炎疫苗的證明。

由週五開始,在舊金山公共室內場所,例如餐廳,毋須再出示疫苗證明,甚至亦毋須戴口罩,對於政府放寬防疫規定,有人感到高興,亦有人認為現時不是鬆懈的時候。

一名市民Alex就表示,支持放寬防疫規定,他指有很多人走進餐廳時,口罩沒有戴好就算口罩沒有掩蓋好鼻子亦沒人會說甚麼。

Alex說︰「我們有自由不戴口罩,我很開心,因為現在我去買珍珠奶茶時,不必再戴口罩,特別是餐廳,因為你只將口罩戴著30秒,然後走到座位後就立刻脫下,所以我認為這規定是沒有意義。」

街道上看見大部份市民仍戴著口罩,有市民表示贊成措施,亦有商舖負責人說,他們會繼續保持謹慎,防止疫情回彈。

一間商舖可見,職員都有戴口罩,雖然衛生局早前已取消室內口罩令,但店內仍張貼呼籲客人戴口罩的標示。

該店一名職員表示,有人因不方便而不喜歡出示疫苗證明,又指疫情並未明朗,認為每次政府放寬規定,一個月內確診數量又會明顯回彈,他建議政府應該呼籲巿民接種疫苗。

職員說︰「疫苗畢竟是屬於一個矛盾,有人接種後會有副作用,但它會幫助更多的人。」

另一間餐廳負責人就表示,之前有客人不願意出示疫苗證明,甚至寧願不光顧它們,她認為即使放寬規定,大家應繼續戴口罩保障顧客及員工,她又說不怕措施會影響生意。

餐廳負責人說︰「現在很多人已重投工作,各種活動與工作稍為返回正常,對生意當然有改善。」

大多華埠商戶都表示會繼續做好本份,包括衛生和清潔,確保有一個安全的環境予顧客及職員。

