俄財長指有意加強與中國合作 中美高層將會談商烏克蘭局勢

俄羅斯財長表示,面對西方制裁下,有意加強與中國合作,美國則表明,如中國協助俄羅斯規避制裁,將會面臨後果。中美高層周一將於羅馬會面,商討烏克蘭局勢。

俄羅斯財長西盧安諾夫稱,俄羅斯現時有接近一半的財政儲備,即約3千億美元因制裁被凍結;其他部分儲備包括外匯及黃金,是以人民幣計價,亦看到西方向中國施壓,以阻止俄羅斯取得那些人民幣計價的儲備及限制俄中貿易。但他認為俄中夥伴關係,仍可維持雙方合作,甚至在西方市場對俄封閉情況下進一步加強。

俄方此番表態正值中美高層會面前夕,中共政治局委員兼外事辦主任楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文,將於意大利羅馬會面。外交部指這次會面由中美雙方商定,會就中美關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見,又指重點是落實去年11月中美元首視頻會晤達成的重要共識。

美國白宮表明雙方會談烏克蘭局勢,討論烏俄戰事對地區及全球安全的影響,亦會討論持續管控美中之間的競爭。

沙利文接受美國有線新聞網絡訪問時指,華府近日一直密切注視北京對俄作出甚麼經濟或實質援助;正私下直接向北京傳達,如果中方有大規模協助俄羅斯規避制裁或作相關支援的話,便絕對會面臨後果,不會容許俄羅斯由任何國家取得救生索。

沙利文又相信俄羅斯動武前,中國已接收到風聲,但可能不清楚全盤計劃,甚至懷疑普京有可能對中國說謊。

