香港反送中運動記錄片《時代革命》灣區多地公映

記錄香港2019年反送中運動的記錄片《時代革命》,將於4月1至3日在灣區幾個地點公映。

繼12月的全美公映後,記錄片將再於4月1至3日,分別於東灣奧克蘭(屋崙)、Castro Valley及舊金山(三藩市)放映。

由周冠威導演的《時代革命》,記錄香港2019年反送中運動,及當中參與者的心聲。

《時代革命》未能於香港公映,今次社區放映由電影製作團隊與全美多個州17個港人組織聯手合作,於全國包括灣區共14個地方公開上映。

購票詳情,請點擊以下網頁:

門票將會在今個週六(3/12) 6PM開始發售

— 星期五 4/1 | 6AM | 奧克蘭New Parkway Theater

https://ticketing.uswest.veezi.com/purchase/11027?siteToken=y62bhsm2h1sfp48nzexbtnm2wg

— 星期六 4/2 | 2PM | 卡斯特羅谷(Castro Valley) Chabot Theater

https://www.eventbrite.com/e/screening-revolution-of-our-times-tickets-292953871917

— 星期日 4/3 | 11:30AM | 舊金山Roxie Theater

https://www.roxie.com/ai1ec_event/revolution-of-our-times/?instance_id=45509

