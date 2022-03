經濟制裁導致俄羅斯遠東地區民眾大量囤糧（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

由於西方各國實施對俄羅斯的經濟制裁,導致俄羅斯遠東地區民眾大量囤糧,食品超市開始限制民眾購買主要糧食。

在俄羅斯遠東地區的勘察加半島,最大的城市彼得羅巴甫洛夫斯克,超市將麵粉和糖的購買量限制在每人10公斤以內,植物油和肉罐頭的銷售,限制在最多10瓶,鹽和意大利面限制在最多10包。

當地有零售公司的負責人表示,顧客開始大量囤貨,在3月6日到7日兩天時間裡,買了平時一個月銷售量的糖。

當地有居民表示,由於恐慌,人們瘋狂購買,從而為自己製造了短缺。

勘察加半島是俄羅斯最偏遠的地區之一,冬季物資只能通過空運運送,最近幾天,各行各業的公司都暫停了部份或全部俄羅斯業務,包括麥當勞、美孚、通用電氣和Netflix等等,美國和歐洲盟國對俄羅斯實施的經濟和金融制裁,對俄羅斯內部造成的影響已經開始顯現。

很多俄國精英人士與中產階級人士,都紛紛設法離開俄國前往歐盟國家,在歐盟封鎖領空下,從俄國到歐盟地區的唯一通道是搭乘芬蘭與俄國合營的Allegro列車,Allegro每天有兩個班次,從聖彼得堡到芬蘭首都赫爾辛基,在俄烏戰爭開始以來,Allegro列車已經早早滿座。

芬蘭方面表示,正在跟有關方面協商,在兩地每天加開多一班列車,有一位前往格魯吉亞的俄國工程師表示,要旅行很困難。

俄國工程師Anton說︰「首先一切都貴了, 第二是我們不能旅行,不能購買想買的,一切都很困難。」

