香港增26,908宗確診 多286人亡

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香港新增26,908宗確診，多286人死亡，令第五波疫情累計死亡人數超過4,000。醫管局會加開6間指定診所，並為高風險人士提供關愛專線，方便他們快些拿籌看醫生。

26,908宗新個案，有約12,000宗經核酸檢測找到，另外14,800多宗是市民經快速檢測平台呈報。原本連續多日抽樣化驗，都只找到Omicron個案，衞生防護中心再驗多2,113宗，1宗驗出Delta、436宗驗出Omicron，反映社區仍有Delta傳播鏈。

再多286人死亡，超過一半都是院舍院友，八名60歲以下死者都有長期病患。

醫管局星期二起加開6間指定診所給輕症病人看醫生，包括環翠普通科門診、橫頭磡賽馬會普通科門診等，全部要電話預約，預計每日可以看多1,300名病人。

醫管局總行政經理劉家獻說：「我們現在用指定診所的數目都是用了差不多超過九成，看看前幾天，有些去到100%或者超過100%，有時可能病人直接來，我們有時會酌情，但盡量不鼓勵這樣做。」

23間診所會各自設立關愛專線，接聽高風險人士的電話，安排他們快些拿到籌看醫生，包括70歲或以上長者、5歲以下兒童、懷孕28周或以上孕婦及免疫力低的人，醫管局4,300個籌會預留一半為他們服務。

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