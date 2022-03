香港增26,908宗確診 多286人亡

【有線新聞】

香港新增26,908宗確診,多286人死亡,令第五波疫情累計死亡人數超過4,000。醫管局會加開6間指定診所,並為高風險人士提供關愛專線,方便他們快些拿籌看醫生。

26,908宗新個案,有約12,000宗經核酸檢測找到,另外14,800多宗是市民經快速檢測平台呈報。原本連續多日抽樣化驗,都只找到Omicron個案,衞生防護中心再驗多2,113宗,1宗驗出Delta、436宗驗出Omicron,反映社區仍有Delta傳播鏈。

再多286人死亡,超過一半都是院舍院友,八名60歲以下死者都有長期病患。

醫管局星期二起加開6間指定診所給輕症病人看醫生,包括環翠普通科門診、橫頭磡賽馬會普通科門診等,全部要電話預約,預計每日可以看多1,300名病人。

醫管局總行政經理劉家獻說:「我們現在用指定診所的數目都是用了差不多超過九成,看看前幾天,有些去到100%或者超過100%,有時可能病人直接來,我們有時會酌情,但盡量不鼓勵這樣做。」

23間診所會各自設立關愛專線,接聽高風險人士的電話,安排他們快些拿到籌看醫生,包括70歲或以上長者、5歲以下兒童、懷孕28周或以上孕婦及免疫力低的人,醫管局4,300個籌會預留一半為他們服務。

