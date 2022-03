Hayward 8歲女童去年底失蹤 母親男友家發現童屍

【KTSF】

東灣Hayward一名8歲女童去年12月起失蹤,警方近日在女童媽媽男友的家發現一具兒童遺體,女童家人相信女童已經遇害,並指事件本應可以避免,女童的媽媽涉嫌謀殺被捕,而她的男友仍然在逃。

失蹤女童Sophia Mason今年8歲,家人表示,Sophia是養祖母一手養大,Sophia的媽媽Samantha Johnson涉嫌謀殺被捕。

警方星期五在Johnson男友Dhante Jackson位於Merced的家,發現一具兒童的屍體,Jackson至今仍然在逃,他涉嫌謀殺被通緝。

雖然法醫尚未證實遺體的身分,但家人相信,Sophie已經遇害,她的表姊對事件表示傷心及難以置信。

表姊指出,養祖母最後一次與Sophia通電話大約是兩星期前,當時Sophia說討厭自己,聲音聽上去迷迷糊糊,就像食了毒品一樣。

家屬表示,過去幾年,在Sophia身上出現的多種情況,都是一種警示,亦曾經向有關當局求助,但都未獲理會。

家屬指,知道Sophia的媽媽在賣淫,多次帶她出入不同的酒店,家人亦傳送過無數的信件郵件,甚至是致電說,Sophia正處於一個不安全的環境,但當局的答覆始終是Sophia正跟媽媽在一起。

Sophia的媽媽年幼時被收養,家人指她一直有精神問題。

去年開始,Sophia身上亦有疑似遭受媽媽虐待的傷痕,去年年底,Kaiser醫院的職員開始拍照記錄Sophia身上的瘀傷及疤痕,但Sophia的媽媽立即帶她離開醫院。

警方調查Sophia失蹤一案時,Sophia的媽媽引領警方前往男友Jackson的家。

Sophia的兩個表姊指,希望為Sophia說話,並想告訴大家Sophia的故事,以及她短暫的生命,此外亦想讓公眾關注到一些社會服務的負擔過重。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。