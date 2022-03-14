Hayward 8歲女童去年底失蹤 母親男友家發現童屍

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東灣Hayward一名8歲女童去年12月起失蹤，警方近日在女童媽媽男友的家發現一具兒童遺體，女童家人相信女童已經遇害，並指事件本應可以避免，女童的媽媽涉嫌謀殺被捕，而她的男友仍然在逃。

失蹤女童Sophia Mason今年8歲，家人表示，Sophia是養祖母一手養大，Sophia的媽媽Samantha Johnson涉嫌謀殺被捕。

警方星期五在Johnson男友Dhante Jackson位於Merced的家，發現一具兒童的屍體，Jackson至今仍然在逃，他涉嫌謀殺被通緝。

雖然法醫尚未證實遺體的身分，但家人相信，Sophie已經遇害，她的表姊對事件表示傷心及難以置信。

表姊指出，養祖母最後一次與Sophia通電話大約是兩星期前，當時Sophia說討厭自己，聲音聽上去迷迷糊糊，就像食了毒品一樣。

家屬表示，過去幾年，在Sophia身上出現的多種情況，都是一種警示，亦曾經向有關當局求助，但都未獲理會。

家屬指，知道Sophia的媽媽在賣淫，多次帶她出入不同的酒店，家人亦傳送過無數的信件郵件，甚至是致電說，Sophia正處於一個不安全的環境，但當局的答覆始終是Sophia正跟媽媽在一起。

Sophia的媽媽年幼時被收養，家人指她一直有精神問題。

去年開始，Sophia身上亦有疑似遭受媽媽虐待的傷痕，去年年底，Kaiser醫院的職員開始拍照記錄Sophia身上的瘀傷及疤痕，但Sophia的媽媽立即帶她離開醫院。

警方調查Sophia失蹤一案時，Sophia的媽媽引領警方前往男友Jackson的家。

Sophia的兩個表姊指，希望為Sophia說話，並想告訴大家Sophia的故事，以及她短暫的生命，此外亦想讓公眾關注到一些社會服務的負擔過重。

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