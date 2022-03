汽油價格飆升 美加多地有汽車汽油被盜竊（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

鑒於汽油價格飆升,美國和加拿大多個地區的警方提醒司機必須採取額外措施,以保護他們的車輛免受汽油盜竊。

由於疫情以及對石油生產國俄羅斯的制裁,導致汽油價格飆升,在華盛頓州Everett和Hoquiam警察局建議司機採取預防措施,例如購買可鎖定的油箱蓋,並將汽車泊在光線充足的可見區域。

亞特蘭大警察局亦表示,他們本月早前逮捕了一名刺破油箱偷油的男子,而在加拿大的卑詩省,當局已收到有關貨車在過去兩週內被人鑽油箱偷燃料的投訴。

在前日威斯康辛州的Gross Auto Group的工作人員,正將一輛Jeep Patriot拉入車庫做檢查,但經銷商老闆Mike Gross說,這不僅僅是一次例行檢查。

Gross說︰「車一進來,人人都能聞到汽油味,他們追蹤從外面出現的汽油線,然後把車輛升起就發現,有人在油箱上鑽了一個洞,在前一天晚上為了偷油。」

老闆就表示汽油盜竊並不陌生,但今次對他來說是第一次。

Gross說︰「這些年來我們有很多東西失竊,例如車輪、汽車、催化轉化器,當然這是熱門物品,但從來沒有任何人在油箱下鑽一個洞來偷油。」

他說,鑑於當前的經濟狀況和汽油不斷漲價,他對有人試圖偷油並不感到意外,而一般而言,賊人通常會用吸管和泵去吸走油箱內的汽油。

Gross說︰「當我看到是他們在油箱鑽孔時,我就更加惱火了。」

他說小偷可能偷走了價值約20元的汽油,但對汽車卻造成約1500元的損失,Gross現在懸紅2千元捉拿賊人,他希望阻止這種情況再次發生。

