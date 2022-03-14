聯合國糧農組織料糧食價格最多增兩成

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俄羅斯入侵烏克蘭，衝擊全球糧食安全。聯合國糧農組織估計，今年國際糧食及飼料價格，可能升逾兩成，並再多逾千萬人營養不良。

隆隆炮火摧毀無數家園，對糧食的衝擊更加大。俄羅斯與烏克蘭佔全球穀物出口量近3分1，兩大世界糧倉交戰，不論生產、運輸都受影響。聯合國糧農組織初步估計，烏克蘭在冬季栽種的穀物到6月可收成。但衝突不斷，農夫難以下田耕作，部分人亦逃亡到鄰國，產量會減少，亦不夠人收割；估計有兩至三成穀物，包括粟米和葵花籽的種植區受影響。4184938

即使生產順利，國內鐵路受破壞，物流運輸大受干擾，烏克蘭的黑海港口關閉，都難以出口。至於俄羅斯農業及港口，亦間接受戰事影響，因為西方經濟制裁，多少產品能出口成為疑問。

聯合國糧農組織總幹事屈冬玉表示，兩大大宗商品出口國農業活動受干擾，加劇全球糧食不穩，特別是埃及、土耳其、巴基斯坦等50多個國家極度依賴俄烏進口糧食，糧食供應不足。

糧農組織指二月時全球食品價格已創新高，預計未來幾個月會繼續上升8%至22%；今年全球營養不良的人可能增加760萬人至1310萬人，最多是亞太區，其次是撒哈拉以南的非洲及鄰近東非和北非地區，建議各國不要對食品實施出口限制，加劇價格波動；依賴進口的國家要分散貨源風險。

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