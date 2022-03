聯合國糧農組織料糧食價格最多增兩成

【有線新聞】

俄羅斯入侵烏克蘭,衝擊全球糧食安全。聯合國糧農組織估計,今年國際糧食及飼料價格,可能升逾兩成,並再多逾千萬人營養不良。

隆隆炮火摧毀無數家園,對糧食的衝擊更加大。俄羅斯與烏克蘭佔全球穀物出口量近3分1,兩大世界糧倉交戰,不論生產、運輸都受影響。聯合國糧農組織初步估計,烏克蘭在冬季栽種的穀物到6月可收成。但衝突不斷,農夫難以下田耕作,部分人亦逃亡到鄰國,產量會減少,亦不夠人收割;估計有兩至三成穀物,包括粟米和葵花籽的種植區受影響。4184938

即使生產順利,國內鐵路受破壞,物流運輸大受干擾,烏克蘭的黑海港口關閉,都難以出口。至於俄羅斯農業及港口,亦間接受戰事影響,因為西方經濟制裁,多少產品能出口成為疑問。

聯合國糧農組織總幹事屈冬玉表示,兩大大宗商品出口國農業活動受干擾,加劇全球糧食不穩,特別是埃及、土耳其、巴基斯坦等50多個國家極度依賴俄烏進口糧食,糧食供應不足。

糧農組織指二月時全球食品價格已創新高,預計未來幾個月會繼續上升8%至22%;今年全球營養不良的人可能增加760萬人至1310萬人,最多是亞太區,其次是撒哈拉以南的非洲及鄰近東非和北非地區,建議各國不要對食品實施出口限制,加劇價格波動;依賴進口的國家要分散貨源風險。

