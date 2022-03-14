東灣2月獨立屋房價中位數上升至超過120萬

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灣區的房價在疫情下不跌反升，就算在一項被認為較為可負擔的東灣，2月份獨立屋的房價中位數亦上升至超過120萬。

住在Alameda的Melissa表示，120萬在美國其他州分可以買到一間豪宅。

Melissa並不是想買豪宅，只是因為近年她生多了兩個小孩，想跟丈夫買過一間大一點的屋，Melissa想留在Alameda，過去一年多時間一直物色新屋，他們試過多次開價後，發現比起中標價低了數萬元，她形容現在買屋很困難。

Bay East經紀協會的數據顯示，過去幾年東灣的房價中位數一直上升，過去幾個月，放售的獨立屋很少，直接推高價格。

Castro Valley的房價銷售中位數，由去年2月的96萬，上升到今年的139萬，升幅是44%。

Contra Costa縣西部的El Sobrante，升幅是32%，而在Walnut Creek就上升三成，連原本較為實惠，Contra Costa東部的Antioch，亦上升31%至71萬。

資深經紀表示，往年的這個季度一直是賣屋的熱門時機，加上灣區正慢慢脫離疫情，相信會有更多人放售物業，另外預計利率會增加。

專家指，房價的升幅有機會會緩和，但絕對不會出現房價大跌兩三成的情況，並鼓勵有意置業的買家要保持耐性。

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