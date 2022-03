東灣2月獨立屋房價中位數上升至超過120萬

【KTSF】

灣區的房價在疫情下不跌反升,就算在一項被認為較為可負擔的東灣,2月份獨立屋的房價中位數亦上升至超過120萬。

住在Alameda的Melissa表示,120萬在美國其他州分可以買到一間豪宅。

Melissa並不是想買豪宅,只是因為近年她生多了兩個小孩,想跟丈夫買過一間大一點的屋,Melissa想留在Alameda,過去一年多時間一直物色新屋,他們試過多次開價後,發現比起中標價低了數萬元,她形容現在買屋很困難。

Bay East經紀協會的數據顯示,過去幾年東灣的房價中位數一直上升,過去幾個月,放售的獨立屋很少,直接推高價格。

Castro Valley的房價銷售中位數,由去年2月的96萬,上升到今年的139萬,升幅是44%。

Contra Costa縣西部的El Sobrante,升幅是32%,而在Walnut Creek就上升三成,連原本較為實惠,Contra Costa東部的Antioch,亦上升31%至71萬。

資深經紀表示,往年的這個季度一直是賣屋的熱門時機,加上灣區正慢慢脫離疫情,相信會有更多人放售物業,另外預計利率會增加。

專家指,房價的升幅有機會會緩和,但絕對不會出現房價大跌兩三成的情況,並鼓勵有意置業的買家要保持耐性。

