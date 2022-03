【有線新聞】

中國內地疫情升溫,過去一日新增逾1,800宗本地確診,連同1,300多宗無症狀感染,全國合共超過3,100宗本地感染,再創兩年前武漢疫情緩和以來的單日新高。

確診病例主要來自吉林省,佔1,400多宗,其餘分布在山東和廣東等省分。

上海市宣布為阻截疫情傳播,市民如非必要不應離開上海,有必要進出上海的人須持有48小時內核酸檢測陰性報告。

