【KTSF 游瑋珊報導】

近日油價飆升,但影響駕車人士,Uber下星期向顧客收取燃油附加費。

氣油價屢創新高,以開車為主要收入來的司機深受影響,Uber宣布下星期三起增收燃油附加費,視乎地區,搭車每程預計要多付0.45至0.55元,叫Uber Eats每張單預計要多付0.35至0.45元。

Uber指,增收的費用會直接給司機,屬暫時性,60日後會再檢討。

