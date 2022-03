【有線新聞】

一名美國記者在烏克蘭採訪期間中槍身亡。

據報死者雷諾當時與同事於基輔以北城鎮伊爾平拍攝民眾撤離的場面。兩人經過一個檢查站後遭槍擊,雷諾頸部中彈身亡,另一人受傷送院。

《紐約時報》證實雷諾死訊,表示深切悲痛,形容他是有才華的攝影師,但指他當時並非為報社工作。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。