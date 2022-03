美撤俄貿易最惠國待遇 歐將推擺脫俄能源計劃

【有線新聞】

美國總統拜登宣布聯同七國集團撤回俄羅斯最優惠國貿易待遇,並公布更多制裁措施。

拜登說:「撤回對俄『永久性正常貿易關係』,將令俄羅斯更難與美國做生意。與佔全球經濟一半的國家同時去撤回,將令俄羅斯經濟再受粉碎打擊,其經濟已因現有制裁嚴重受損。我們會守衛北約每一寸土地,以北約凝聚團結之力;我們不會在烏克蘭與俄戰鬥,北約與俄羅斯正面衝突便意味第三次世界大戰。」

最優惠國待遇即美國現稱的「永久性正常貿易關係」;拜登同時宣布禁止進口俄羅斯的酒精飲品及海鮮,亦會禁止對俄出口奢侈品,包括名錶、名車及珠寶等。

歐盟據報亦可能撤銷對俄羅斯的最惠國待遇;歐盟委員會主席馮德萊恩又在一連兩天峰會後透露,今年5月將提出逐步撇除對俄羅斯能源供應的依賴,到2027年完全擺脫。

歐盟委員會同日又向烏克蘭撥出首筆援助的3億歐元,預計下周撥出另外3億歐元。

