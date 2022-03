逃去波蘭的烏克蘭難民分享經歷

【KTSF 張擎鳳報導】

逃去波蘭的烏克蘭難民分享他們的經歷和對戰爭的感想。

在週四越過邊境進入波蘭的烏克蘭難民,他們的記憶中除了破壞和恐懼之外,最深刻的就是噪音。

Polina來自日托米爾市,這個城市位於基輔以西150公里處,正受到俄羅斯軍隊襲擊,Polina說,一切都很可怕和嘈雜。

Polina說︰「是的,是的,普田沒留下任何活著的東西,直升機飛來飛去,摧毀了地面上的一切,所有房屋都被銷毀,一切都沒了。他們轟炸所有的地方,民眾逃離日托米爾市。」

日托米爾市有26萬人口,而炸彈落在兩家醫院,一間是兒童醫院,日托米爾市長Serhii Sukhomlyn在Facebook上說無人受傷。

在距離波蘭邊境僅10公里的普熱梅希爾火車站,難民訴說炮火下他們的恐怖經歷。

蘇梅附近的尼齊鎮市民Iliya Ivanov說看到了屍體。

Iliya說︰「兩日前有22個人,包括一個兩歲小朋友,被飛機投下的炸彈炸死,所以當局開放人道主義走廊給民眾離開。」

ILiya說,俄軍沒攻擊她的村鎮,但在鄰近的村鎮,俄軍用火箭炮擊毀了一座寧靜的樓宇,又用機關槍射擊平民。

烏克蘭有三條人道走廊在星期三開始運作,分別從東北部蘇梅、基輔郊區,和被俄羅斯軍隊接管一座大型核電站的南部城鎮埃內霍達爾開通走廊。

有難民期待烏克蘭獲准加入北約,這樣就可以對俄羅斯關閉空域,他指這場戰事並不公平,而事實上他們現在經歷的一場種族滅絕。

俄軍入侵烏克蘭兩星期,至今已造成數以千計的士兵和平民死亡,有超過200萬人逃離烏克蘭。

