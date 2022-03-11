英國人道救援機構籌集2億善款協助烏克蘭難民

March 11, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 韓千繪報導】

總部位於英國的災難和緊急情況委員會DEC週五表示，他們迄今為止已經為慈善機構籌集了近2億美元的善款，以幫助烏克蘭和逃難到鄰國的難民。

災害應急委員會DEC成立於1960年，匯集了15個最大的英國人道救援機構，其中包括英國紅十字會、行動援助組織、樂施會和兒童救助會，隨著俄羅斯在烏克蘭的攻勢擴大，英國政府已捐贈了2500萬美元。

聯合國上週發出緊急呼籲，請求在最初的三個月提供11億美元，聯合國難民署請求5.5億美元，以應對烏克蘭鄰國的緊急救援情況。

災害應急委員會項目主任Madara Hettiarachchi說︰「DEC上週發布一項呼籲，我們已經籌集了超過1.5億英鎊（約合1.96 億美元），有13名DEC成員正在烏克蘭工作，他們也在鄰國波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克和摩爾多瓦工作，努力確保烏克蘭境內，以及鄰國民眾的基本和緊急需求，並確保抵埗難民得到需要的支持。」

戰爭迫使超過230萬人逃離烏克蘭，而仍在烏克蘭的人則在地下室、地鐵站和地下避難所尋求庇護，DEC預計共有1800萬人將受到俄烏衝突的影響。

Hettiarachchi說︰「需求是巨大的情況不會在今天、明天或下週結束，對於烏克蘭難民來說，這將是一個漫長的過程。」

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