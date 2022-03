英國人道救援機構籌集2億善款協助烏克蘭難民

【KTSF 韓千繪報導】

總部位於英國的災難和緊急情況委員會DEC週五表示,他們迄今為止已經為慈善機構籌集了近2億美元的善款,以幫助烏克蘭和逃難到鄰國的難民。

災害應急委員會DEC成立於1960年,匯集了15個最大的英國人道救援機構,其中包括英國紅十字會、行動援助組織、樂施會和兒童救助會,隨著俄羅斯在烏克蘭的攻勢擴大,英國政府已捐贈了2500萬美元。

聯合國上週發出緊急呼籲,請求在最初的三個月提供11億美元,聯合國難民署請求5.5億美元,以應對烏克蘭鄰國的緊急救援情況。

災害應急委員會項目主任Madara Hettiarachchi說︰「DEC上週發布一項呼籲,我們已經籌集了超過1.5億英鎊(約合1.96 億美元),有13名DEC成員正在烏克蘭工作,他們也在鄰國波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克和摩爾多瓦工作,努力確保烏克蘭境內,以及鄰國民眾的基本和緊急需求,並確保抵埗難民得到需要的支持。」

戰爭迫使超過230萬人逃離烏克蘭,而仍在烏克蘭的人則在地下室、地鐵站和地下避難所尋求庇護,DEC預計共有1800萬人將受到俄烏衝突的影響。

Hettiarachchi說︰「需求是巨大的情況不會在今天、明天或下週結束,對於烏克蘭難民來說,這將是一個漫長的過程。」

