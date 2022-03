【KTSF】

聯邦運輸安全管理局和疾控中心(CDC)宣佈,將維持旅客強制口罩令多一段時間。

聯邦強制口罩令將在3月18日到期,聯邦聯邦運輸安全管理局和疾控中心週四宣布,將延長口罩令多30多日,至4月18日,在公眾場所包括所有交通工具場所,例如飛機、火車、巴士和機場,仍要佩戴口罩。

