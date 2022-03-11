星期日轉夏令時間 專家指將影響睡眠甚至健康

【KTSF 朱慧琪報導】

本星期日即將會由冬令標準時間轉為夏令時間，大家會在週六凌晨時份將時間撥快一個小時，專家指出，改時間會影響睡眠，到底為甚麼？

星期日將會開始今年的夏令時間，但是其實每一次的轉換時間，都影響到睡眠。

睡眠專科醫生Nancy Foldvary說︰「內部時鐘是我們大腦內調節睡眠和清醒的時鐘，通常是一個可靠的周期性過程，雖然只有一小時的轉換，實際上會頗為影響我們。」

睡眠專家Nancy補充說，轉換時間還會影響身體，讓你更容易中風或心臟病發作，而司機處於想睡覺的狀態，也會導致開車時沒那麼警覺。

Foldvary醫生說︰「所有人都易受晝夜節律變化影響，有些人能處理睡眠結構改變，所引起的困難情況，有些人則不能。」

想幫助你的身體適應，Nancy說要提前計劃，確保你的身體每天都得到所需的休息，並確保你的身體裡沒有那些可能影響睡眠的東西，例如睡前喝酒或攝取咖啡因，或者在深夜吃大餐，亦可能會讓你錯過睡眠。

Foldvary醫生說︰「我們都知道需要多少睡眠。」

如果你的睡眠問題持續數月以上，那就需要看醫生。

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