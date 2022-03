星期日轉夏令時間 專家指將影響睡眠甚至健康

【KTSF 朱慧琪報導】

本星期日即將會由冬令標準時間轉為夏令時間,大家會在週六凌晨時份將時間撥快一個小時,專家指出,改時間會影響睡眠,到底為甚麼?

星期日將會開始今年的夏令時間,但是其實每一次的轉換時間,都影響到睡眠。

睡眠專科醫生Nancy Foldvary說︰「內部時鐘是我們大腦內調節睡眠和清醒的時鐘,通常是一個可靠的周期性過程,雖然只有一小時的轉換,實際上會頗為影響我們。」

睡眠專家Nancy補充說,轉換時間還會影響身體,讓你更容易中風或心臟病發作,而司機處於想睡覺的狀態,也會導致開車時沒那麼警覺。

Foldvary醫生說︰「所有人都易受晝夜節律變化影響,有些人能處理睡眠結構改變,所引起的困難情況,有些人則不能。」

想幫助你的身體適應,Nancy說要提前計劃,確保你的身體每天都得到所需的休息,並確保你的身體裡沒有那些可能影響睡眠的東西,例如睡前喝酒或攝取咖啡因,或者在深夜吃大餐,亦可能會讓你錯過睡眠。

Foldvary醫生說︰「我們都知道需要多少睡眠。」

如果你的睡眠問題持續數月以上,那就需要看醫生。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。