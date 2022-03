【KTSF】

聖荷西州立大學前運動醫學主任Scott Shaw,被控非禮女學生運動員。

聯邦檢察官表示,54歲的Shaw,被控在2017年至2020年期間,以治療學生受傷為由,未經當事人同意,觸摸4名女學生運動員的胸部和臀部,如果所有罪名成立,他將面臨最高6年的監禁。

