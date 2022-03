【KTSf】

舊金山(三藩市)華埠及SOMA區週四晚上分別發生持械搶劫案,SOMA案件中的受害人中槍受傷,沒有生命危險。

據警方指,案發於週四晚上約7時18分,於舊金山4街夾Clara街,一名年約30歲的男子行近54歲的受害人,並要求受害人將電話交予他,受害人拒絕後,疑犯射傷受害人並逃去,受害人送院治療,沒生命危險。

另外,於週五凌晨約2時10分,於舊金山華埠Broadway街700號路段,一對30歲的亞裔男女在街上遇劫,兩名25歲的非洲裔男子持槍,要求受傷人交出財物,匪徒搶去受害人的手機、手錶及現金之後逃去,受害人沒有受傷。

