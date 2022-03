灣區多個校區下週一解除口罩令 但仍強烈建議師生戴口罩

【KTSF 萬若全報導】

下星期一3月14日開始,灣區不少校區都解除口罩令,但仍然強烈建議教職員和學生,在室內以及人多的戶外集會佩戴口罩,中半島一個校區最近做了一個民意調查,看家長、教職員以及學生對於解除口罩令的看法。

中半島San Mateo Foster City校區有20間初中和小學,總共有12,000名學生,校區最近做了一個民調,結果顯示46.7%的家長贊成解除室內口罩令,讓師生可以自行選擇是否佩戴口罩,而46.2%的家長則贊成繼續執行口罩令,雙方的百分比很接近。

教職員支持和反對解除口罩令的百分比也很接近,42.4%的教職員贊成有選擇權,而41.6%的教職員贊成強制室內戴口罩。

至於學生方面,校區徵詢初中生的意見,結果有6成半學生認為,學生應該有權選擇是否在學校佩戴口罩,3成半的學生持反對意見,認為應該繼續口罩令。

校區決定下星期一開始跟隨州府的指引,強烈建議師生在學校室內戴口罩,但不再是硬性規定,如果教職員和學生提出要求,學校仍然會提供口罩。

舊金山(三藩市)聯合校區最近與教職員工會達成協議,下星期一開始,初中和高中師生可以選擇是否在學校戴口罩,而小學就會在4月春假之後解除口罩令,校區仍強烈建議師生佩戴口罩。

舊金山紀事報的報導指出,目前在灣區,東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區仍然執行口罩令。

至於包括Mills高中和Burlingame高中在內的San Mateo聯合高中校區,教育委員會一致決定維持學校口罩令,直至3月底,等到放春假之後復課時才解除口罩令。

